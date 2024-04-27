وفاة شاب وإصابة 5 أشخاص نتيجة الرياح القوية في دمشق

دمشق- سانا

توفي شاب وأصيب 5 أشخاص إضافة إلى وقوع أضرار مادية ببعض السيارات جراء الرياح القوية التي ضربت أحياء في مدينة دمشق مساء أمس.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق الدكتور أحمد عباس في تصريح لمراسلة سانا أنه وصل إلى المشفى مساء أمس شاب متوفى وأربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة الرياح القوية تم تخريجهم بعد تلقيهم العلاج الطبي اللازم وهم بوضع صحي جيد.

مدير الحدائق في محافظة دمشق المهندس سومر فرفور لفت إلى سقوط عدد من أغصان الأشجار نتيجة الرياح التي شهدتها العاصمة مساء أمس، وأن ورشات المديرية بالتعاون مع عناصر فوج إطفاء دمشق تقوم بإزالتها في مختلف القطاعات بالمدينة.

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