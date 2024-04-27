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رداً على العقوبات الأوروبية.. بوتين ينقل إدارة شركتين إيطالية وألمانية إلى غاز بروم الروسية

2024-04-27

موسكو-سانا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بنقل إدارة شركتين تابعتين لأريستون وبوش الأوروبيتين إلى شركة غازبروم الروسية رداً على العقوبات ضد روسيا.

وذكر موقع (RT) أنه وبموجب المرسوم تم فرض الإدارة الروسية المؤقتة على شركة (بي أس أتش) التي تتبع شركة ألمانية وأريستون ثيرمو روس التي تتبع شركة إيطالية.

وكان الرئيس الروسي وقع مؤخراً مرسوماً بفرض الإدارة المؤقتة على مجموعة من الأصول الأجنبية في روسيا رداً على مصادرة أصول روسيا في أوروبا، وفي إطار حماية الشركات الروسية والاقتصاد الروسي من العقوبات التي خططت لها واشنطن وحلفاؤها.

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