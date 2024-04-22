بمناسبة ذكرى الجلاء.. محاضرة ثقافية في جرمانا

ريف دمشق-سانا

بمناسبة ذكرى عيد الجلاء أقام فرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب العرب والمحطة الثقافية في جرمانا محاضرة بعنوان (المواطنة المتساوية والجلاء الفرنسي عن سورية) سلط من خلالها الباحث الدكتور جورج جبور الضوء على نضال الشعب السوري وطرد المحتل وضرورة العمل على تنمية المقاومة واستمرارها.

وبين الدكتور جبور معنى المواطنة المتساوية من خلال شرح كيفية الجلاء الفرنسي عن سورية، عبر تضامن شعبي متكامل وعدم التمييز بين مذاهب وأديان، موضحاً ضرورة تحفيز الهمم لمقاومة المحتلين وإخراجهم من أرض الوطن، وسلط الضوء على تداعيات وعد بلفور ومعاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ تشرين الأول الماضي.

بدوره، رئيس فرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب العرب الدكتور غسان غنيم الذي أدار النقاش خلال المحاضرة أشار إلى أهمية الاحتفاء بعيد الجلاء والتأكيد على قيم النضال من أجل صون حرية المواطن وكرامة الإنسان العربي، واستنهاض الهمم للخلاص من الاحتلال وحماية الأرض.

وفي مداخلته تحدث الباحث رشيد موعد عن المقاومة ودور البطل يوسف العظمة في نهوض الكفاح في وجه الاستعمار الفرنسي، وكشف بعض المعلومات عن “سايكس بيكو” الاتفاقية التي تهدف لتقسيم فلسطين.

شارك في المحاضرة عدد من الأدباء والمثقفين الذين قدموا عدداً من المداخلات التي أغنت الحوار وأكدت أهمية يوم الجلاء وانتصار سورية على الاستعمار الفرنسي، وما يقدمه الجيش العربي السوري الآن من بطولات في حربه ضد الإرهاب حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.

محمد خالد الخضر

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