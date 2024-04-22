فريق محافظة حمص يتوج بكأس الجمهورية بكرة القدم للسيدات

دمشق-سانا

توج فريق سيدات نادي محافظة حمص بكأس الجمهورية لكرة القدم بعد فوزه على فريق فيروزة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جرى في ملعب الجلاء بدمشق.

وفي تصريح لـ سانا أكدت نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحافظة لمى الطباع أن تحقيق هذا اللقب مهم جداً كونه جاء بعد الحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري، مشيرة إلى أنه سيتم بذل المزيد من الجهود للحفاظ على هذا الإنجاز والاستمرار بتحقيق إنجازات قادمة للنادي.

وبين مدرب الفريق حسن زهرة أن اللقب غال على الفريق لأنه أول لقب رسمي للنادي وتحقق نتيجة تضافر جهود الكادر الإداري والتدريبي والفني والعمل بروح الفريق الواحد وبدعم متواصل من إدارة النادي ومحبيه.

بدورهن نوهت لاعبات الفريق بالجهود الكبيرة التي قدمها كل من إدارة النادي والجهاز الفني والتدريبي والجماهير التي دعمت الفريق للوصول لهذا الإنجاز لمحافظة حمص.

ولعب في بطولة الكأس فرق فيروزة ومحافظة حمص والتضامن والهلال، حيث لعب في الدور الأول فيروزة مع التضامن ومحافظة حمص مع الهلال، وتأهل إلى النهائي كل من فيروزة ومحافظة حمص.

هنادي ديوب

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