مقتل شرطيين بإطلاق نار في جمهورية قره تشاي الروسية

موسكو-سانا

قتل شرطيان، وأصيب آخر خلال إطلاق نار على دورية في جمهورية قره تشاي تشيركيسيا الروسية.

وأفاد مكتب التحقيقات بالمنطقة في بيان وفقاً لموقع RT بأن شخصاً مجهول الهوية هاجم فرقة شرطة قره تشاي تشيركيسيا التابعة لوزارة الداخلية الروسية أثناء قيامها بواجبها، وتوفي شخصان متأثران بجراحهما وتم نقل الثالث إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق البيان تم رفع قضية جنائية بتهمة الاعتداء على حياة ضباط إنفاذ القانون وحمل وتخزين الأسلحة والذخيرة بشكل غير قانوني وسرقة الأسلحة والذخيرة.

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