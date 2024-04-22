SCS-NET

مقتل شرطيين بإطلاق نار في جمهورية قره تشاي الروسية

2024-04-22

موسكو-سانا

قتل شرطيان، وأصيب آخر خلال إطلاق نار على دورية في جمهورية قره تشاي تشيركيسيا الروسية.

وأفاد مكتب التحقيقات بالمنطقة في بيان وفقاً لموقع RT بأن شخصاً مجهول الهوية هاجم فرقة شرطة قره تشاي تشيركيسيا التابعة لوزارة الداخلية الروسية أثناء قيامها بواجبها، وتوفي شخصان متأثران بجراحهما وتم نقل الثالث إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق البيان تم رفع قضية جنائية بتهمة الاعتداء على حياة ضباط إنفاذ القانون وحمل وتخزين الأسلحة والذخيرة بشكل غير قانوني وسرقة الأسلحة والذخيرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثلاثة في هجوم إرهابي شمال غرب باكستان

إسلام أباد-سانا قتل اثنان من رجال الشرطة الباكستانية، وأصيب ثلاثة آخرون إثر هجوم إرهابي في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved