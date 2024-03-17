الصحة العالمية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالامتناع عن شن هجوم على مدينة رفح

جنيف-سانا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن شن هجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال غيبريسوس في حسابه على منصة اكس اليوم “أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم بري على رفح”، مشيراً الى أن هذا الهجوم يعتبر تصعيداً جديداً للعنف في هذه المنطقة المكتظة وسيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة.

وأضاف غيبريسوس “إن عملية الإجلاء التي تعتزم “إسرائيل” القيام بها قبل الهجوم على رفح ليست حلا ممكنا ولا سيما أن سكان رفح البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه ولا مرافق صحية تعمل بكامل طاقتها وآمنة يمكنهم الوصول إليها في أي مكان آخر في غزة وغالبيتهم ضعفاء جسدياً وجائعون ومرضى لدرجة لا يستطيعون معها النزوح مرة أخرى”.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية دعت في وقت سابق مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار ملزم لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة المنكوب والسماح بإدخال المساعدات إليه بشكل مستدام ودون عوائق محذرة من العواقب الإنسانية التي ستترتب على اجتياح الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح وما سينشأ عنها من كارثة كبيرة بحق الشعب الفلسطيني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency