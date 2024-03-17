كوفاليوف: الهجمات التي تستهدف نظام التصويت الإلكتروني الروسي مصدرها أمريكا وبريطانيا

موسكو-سانا

أعلن رئيس المقر العام لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية فاديم كوفاليوف أن غالبية الهجمات التي استهدفت نظام التصويت الإلكتروني عن بعد مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وقال كوفاليوف في تصريح للصحفيين اليوم “هذه ليست المرة الأولى التي نسجل فيها هجمات على نظامنا والشيء الوحيد الذي يمكنني إضافته هو أننا نرصد مصادرها بما في ذلك تلك التي يستخدم فيها ما يسمى بشبكات الروبوتات وهي شبكات تقع افتراضيا في بلدنا ولكن شراءها ممكن في اي دولة” مؤكدا أن معظم الخوادم التي تأتي منها الهجمات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وفي إشارة إلى فعالية الاختبارات التي تم إجراؤها مسبقا لنظام التصويت الإلكتروني عن بعد بالعاصمة الروسية أوضح كوفاليوف أنها محمية بشكل موثوق للغاية وأن أولئك الذين يحاولون التدخل في انتخابات موسكو لن ينجحوا في ذلك مشيرا إلى أن التصويت الإلكتروني عن بعد سيستمر ليلا مع المراقبة بالفيديو لما يحدث في مراكز الاقتراع.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة من 15 إلى 17 آذار ولأول مرة يتم إجراؤها على مدى ثلاثة أيام وباستخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وهو متاح لنحو ثلث مناطق البلاد.

ويتنافس أربعة مرشحين على منصب رئيس الدولة وهم: فلاديمير بوتين، وفلاديسلاف دافانكوف، وليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency