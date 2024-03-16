توزيع ألبسة لأطفال أيتام ضمن حملة (تشارك بالخير) بالسويداء

السويداء-سانا

بدأت جمعية الطفل اليتيم الخيرية بالسويداء اليوم بتوزيع ألبسة لعدد من الأطفال المسجلين لديها، وذلك ضمن حملة (تشارك بالخير) التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمختلف المحافظات بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وذكرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية غيادة شرف الدين في تصريح لمراسل سانا أن الجمعية وبدعم من فعاليات أهلية قامت بتوزيع الألبسة للأطفال الأيتام بهدف إدخال الفرحة إلى قلوبهم وإشعارهم بالاهتمام بهم، وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.

ولفتت شرف الدين إلى أن توزيع الألبسة سيترافق خلال الأيام القادمة بتوزيع مادة الخبز لعدد من الأسر المحتاجة لدعمهم، مشيرة إلى أن الجمعية تواصل تقديم مختلف الأنشطة التي تحقق أهدافها برعاية الأيتام وغيرهم من الشرائح الهشة بالمجتمع، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

عمر الطويل

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