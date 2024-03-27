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ضمن حملة تشارك بالخير… توزيع مساعدات لأسر تربي أيتاما في السويداء

2024-03-27

السويداء-سانا

وزعت جمعية الطفل اليتيم الخيرية بالسويداء اليوم مساعدات على أسر تربي أيتاماً، وذلك ضمن حملة “تشارك بالخير” التي تقيمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة شهر رمضان.

وذكرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية غيادة شرف الدين في تصريح لمراسل سانا أن المساعدات تضمنت حصص خضار، وشملت نحو 50 أسرة، حيث تضمنت الحصة الواحدة خمسة أصناف من الخضار.

ولفتت شرف الدين إلى أن فعالية اليوم تضاف للأنشطة التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان، ومنها توزيع ألبسة للأطفال الأيتام، وخبز لعدد من الصائمين ومساعدات للأرامل العجزة.

عمر الطويل

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