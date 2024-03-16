التجارة الداخلية بدرعا تكثف دورياتها على الأسواق وتنظم 40 ضبطاً خلال الأسبوع الماضي

درعا-سانا

نظّمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا خلال الأسبوع الماضي 40 ضبطاً بحق مخبز خاص وفعاليات تجارية وسرافيس مخالفة.

وبيّن مدير التجارة الداخلية الدكتور عادل الصياصنة بتصريح لمراسل سانا اليوم أن 11 ضبطاً طالت بولمان وسرافيس على خطوط دمشق وبصرى الشام والحارة وجاسم وإزرع والشجرة و درعا بسبب عدم الإعلان عن بدل أجور وخدمات نقل الركاب وتقاضي زيادة كما طالت مخبز قرفا الخاص بمخالفة الامتناع عن البيع.

وأضاف الصياصنة: إن دوريات حماية المستهلك نظمت ثلاثة ضبوط بحق محال أقمشة مكياجات في درعا وأحذية في إزرع بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و 25 ضبطاً بحق محال ألبسة وصحية وخضار وفواكه وإكسسوارات ومطعم وقصابة في درعا والحارة ودير البخت والقنية وإزرع والشيخ مسكين وبصير وإنخل والشرايع وقرفا وجباب بمخالفات تتعلق بعدم إبراز فواتير شراء أو إبراز فواتير غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري.

ومع حلول شهر رمضان المبارك أوضح الصياصنة أن المديرية كثفت دورياتها على الأسواق لتأمين السلع بكل أنواعها ضمن المواصفات المحددة والأسعار المناسبة وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية مؤكداً أهمية سحب العينات من المواد المشتبه بمخالفتها للمواصفات القياسية السورية والقرارات التموينية النافذة ومشيراً إلى أن المديرية تتلقى شكاوى المواطنين على الرقم 119.

قاسم المقداد

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