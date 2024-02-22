 19 شهيداً جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات وحي الزيتون في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 19 فلسطينياً وأصيب العشرات الليلة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الزيتون في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً غرب مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة العشرات، كما قصفت دبابات الاحتلال ومدفعيته منازل الفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة ما أدى إلى استشهاد صحفي وزوجته وإصابة أطفاله الثلاثة بحروق بالغة.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 138 على قطاع غزة إلى 29313 شهيداً و69333 جريحاً بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency