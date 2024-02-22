نواب فرنسيون يطالبون اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على (إسرائيل)

باريس-سانا

طالب نواب فرنسيون اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي في “أولمبياد باريس 2024” الذي ستستضيفه بلادهم الصيف المقبل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن 26 نائباً من حزبي (فرنسا الأبية) و(الخضر) وجهوا رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أدانوا فيها جريمة الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال النواب: إنه “بعد 4 أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة اقترب عدد الشهداء والمفقودين الفلسطينيين وأغلبيتهم من النساء والأطفال من 40 ألفاً بينما تجاوز عدد المصابين 70 ألف جريح” مطالبين بتطبيق العقوبات على كيان الاحتلال في أولمبياد باريس 2024 في حال رفض (إسرائيل) إعلان وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة”.

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