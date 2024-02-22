الإمارات تقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية.. الطريق الوحيد للعدالة هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

لاهاي-سانا

جددت الإمارات العربية المتحدة التأكيد على ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كطريق وحيد لتحقيق العدالة، مشددة على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية مهم لكل الدول التي تريد المحافظة على النظام العالمي.

وأشارت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات الاستماع اليوم بشأن التبعات القانونية الناشئة عن إجراءات (إسرائيل) وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة رغم مضي أكثر من أربعة أشهر على العدوان واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت ممثلة الإمارات: “إن غزة أرض محتلة وهي أكثر بلد مكتظ بالسكان وقد مضى على معاناتها الحالية أكثر من أربعة أشهر بعد 17 عاماً من الحصار، وأن 2.3 مليون شخص يعانون كارثة إنسانية خاصة بين النساء والأطفال جراء الهجمات الإسرائيلية، وتدمير البيوت والمستشفيات والمدارس وتشريد الأهالي، حتى أصبح الآن يعيش في رفح 1.3 مليون فلسطيني، ولا يوجد أمامهم مكان يلجؤون إليه، بينما تريد (إسرائيل) تهجير الفلسطينيين في انتهاك لاتفاقية جنيف”.

ودعت ممثلة الإمارات مجلس الأمن إلى اتخاذ قرارات ملزمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لتجريده من الحق في الحياة الإنسانية، لافتة إلى أن (إسرائيل) تقوض الوضع التاريخي والديني في مدينة القدس المحتلة، حيث تمنع حرية وصول المسلمين والمسيحيين إلى أماكن العبادة في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف، إضافة إلى إقامة المستوطنات واعتداءات المستوطنين وسلطات الاحتلال لتغيير واقع المدينة المقدسة وطمس هويتها الفلسطينية.

وتستمر الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية حتى الـ 26 من شباط الجاري للاستماع إلى إحاطات 52 دولة إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتأتي هذه الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس.

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