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الاتحاد أهلي حلب يفوز على الوحدة في الجولة العاشرة لدوري كرة السلة للرجال

2024-01-05

حلب-سانا

فاز فريق الاتحاد أهلي حلب على الوحدة بنتيجة 82-74 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب، ضمن الجولة العاشرة من دوري كرة السلة لفئة الرجال.

وفي مباراة أخرى فاز فريق الجيش على الوثبة بنتيجة 98-79 نقطة في المباراة التي جمعتهما في صالة غزاون أبو زيد بمدينة حمص ضمن الجولة ذاتها.

وتستكمل الجولة العاشرة غداً بلقاء الجلاء مع النواعير في صالة الجلاء بحلب والكرامة مع الحرية في صالة غزوان أبو زيد بمدينة حمص.

سامر الخزمة

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