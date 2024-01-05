منتخب سورية لكرة القدم يتعادل مع منتخب قيرغزستان ودياً تحضيراً لكأس آسيا

أبو ظبي-سانا

تعادل منتخب سورية الأول بكرة القدم مع منتخب قيرغزستان بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتها اليوم على ملعب مكتوم بن راشد في الإمارات العربية المتحدة.

وتأخر منتخبنا بهدف في الدقيقة 48، وأدرك التعادل في الدقيقة 71 عن طريق إبراهيم هيسار.

ولعب منتخبنا بعشرة لاعبين ابتداءً من الدقيقة 59 بعد طرد خالد كردغلي.

وأشرك المدير الفني لمنتخبنا هيكتور كوبر 22 لاعباً بتشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة.

ويستهل منتخبنا مبارياته في النهائيات الآسيوية في الثالث عشر من الشهر الحالي مع أوزبكستان، ثم يواجه أستراليا في الـ 19 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته بمواجهة الهند في الـ 25 منه.

يشار إلى أن نظام البطولة ينص على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث إلى الدور الثاني.

محمد الرحيل

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