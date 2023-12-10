كتائب القسام: مستمرون بالتصدي للاحتلال ولن يخرج أي من محتجزيه إلا بشروطنا

القدس المحتلة-سانا

أكدت كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية مواصلتها التصدي مع كل فصائل المقاومة لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أوقعت خلال الأيام العشرة الماضية أعداداً كبيرة من أفرادها بين قتيل ومصاب، إضافة إلى تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام في بيان اليوم: يواصل العدو الصهيوني الانتقام الأعمى من شعبنا في القطاع وتدمير البنى التحتية في حرب همجية بشعة، ونجدد التأكيد على أن ما يحققه العدو هو التدمير والقتل فقط، بعد أن فشل في شمال القطاع وجنوبه، وسيستمر في فشله كلما توغل في منطقة أخرى.

وأضاف المتحدث: إن تكرار العدو التبجح بالإعلان عن أن هدفه القضاء على المقاومة في غزة هو للاستهلاك فقط، والمحرقة التي يرتكبها تهدف إلى كسر شوكة مقاومتنا، لكنه لن يكون قادراً على ذلك، لأننا نقاتل على أرضنا في معركة مقدسة كتبت علينا ولا خيار لدينا إلا قتال هذا المحتل الهمجي في كل حارة وشارع وزقاق، ولا يزال الآلاف من مقاتلينا ينتظرون دورهم في القتال، بينما تؤكد شهادات العائدين من ساحات القتال مدى قوة عزيمتهم ومعنوياتهم، ومدى انهزامية الروح المعنوية للعدو.

وأوضح المتحدث باسم كتائب القسام أن المقاومة نفذت عدداً كبيراً من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال، تنوعت بين نصب الكمائن ومواجهتها بالأسلحة الرشاشة والعبوات الأفراد وفوهات الأنفاق المفخخة وإيقاعها في مصائد معدة مسبقة، إضافة إلى عمليات القنص ونجحت العمليات في إيقاع عدد كبير من القتلى والمصابين بصفوفهم، إضافة إلى تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة.

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