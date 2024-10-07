المتحدث باسم كتائب القسام: المقاومة تواصل صمودها البطولي في غزة حتى دحر الاحتلال منها

القدس المحتلة-سانا

أكد المتحدث باسم كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية أبو عبيدة أن المقاومين يواصلون صمودهم البطولي في كل شبر من قطاع غزة والمعركة مستمرة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن جبهات الإسناد تقاتل إلى جانب الشعب الفلسطيني وتكبد العدو خسائر كبيرة.

وقال أبو عبيدة في كلمة بذكرى مرور عام على عملية طوفان الأقصى: “أسقطنا آلاف جنود العدو بين قتلى وجرحى ودمرنا وأخرجنا عن الخدمة مئات الآليات العسكرية”، لافتاً إلى أن المقاومة طورت من تكتيكاتها وتشكيلاتها وأساليب قتالها مع العدو الصهيوني.

وأوضح أبو عبيدة أن ما يحصل في الضفة الغربية من اعتداءات متواصلة يؤكد إمعان العدو في سياساته العدوانية الإرهابية الرامية إلى قتل وتهجير الفلسطينيين من عموم الأراضي المحتلة، لافتاً إلى أن ما يحصل في المنطقة اليوم من عمليات إسناد للمقاومة في غزة هو مواقف مقدرة وعظيمة في نظر الشعب الفلسطيني.

وأشار أبو عبيدة إلى أن استشهاد قادة المقاومة دليل واضح على عدم فهم العدو لطبيعة المقاومة وقال: “لو كانت الاغتيالات نصراً لانتهت المقاومة منذ اغتيال عز الدين القسام قبل 90 عاماً”.

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