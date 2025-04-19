بعد إعادة تأهيلهما… مدرسة وملحق ثانوية ببلدة كفر شمس بدرعا في الخدمة

درعا-سانا ‏

وضعت مديرية تربية درعا مدرسة كفر شمس للتعليم الأساسي حلقة أولى بريف درعا ‏الشمالي الغربي، وملحق الثانوية العامة في البلدة في الخدمة بعد الانتهاء من إعادة ‏تأهيلهما بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين.‏

وأوضح مدير تربية درعا وائل الصبح في تصريح لـ سانا أنه ومن خلال التعاون ‏المستمر بين وزارة التربية والمنظمات الإنسانية تم العمل على إعادة تأهيل المدارس ‏المتضررة والخارجة عن الخدمة بسبب الحرب في كل مناطق المحافظة، مشيراً إلى ‏أن وضع المدرسة والملحق في الخدمة سيسهم في تخفيف الأعباء عن التلاميذ و‏تخفيض الاعتماد على نظام الدوامين. ‏

بدوره رئيس دائرة الأبنية المدرسية المهندس أحمد أبازيد بين أن الأعمال شملت تدعيماً ‏إنشائياً للمباني وإصلاح أرضيات متهالكة والنوافذ والأبواب والدهان والتمديدات ‏الصحية والكهربائية، وإنشاء مدخل ورمبات لذوي الإعاقة وصيانة للباحة الرئيسية، إضافة إلى تركيب منظومة طاقة شمسية كاملة، مشيراً إلى أن عدد الشعب الصفية في ‏ملحق الثانوية يبلغ 6 في حين تتكون المدرسة من 14 غرفة صفية تضم 457‌ تلميذاً وتلميذة.‏

رضوان الراضي

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