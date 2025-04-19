بعد إعادة تأهيلهما… مدرسة وملحق ثانوية ببلدة كفر شمس بدرعا في الخدمة

درعا-سانا
وضعت مديرية تربية درعا مدرسة كفر شمس للتعليم الأساسي حلقة أولى بريف درعا الشمالي الغربي، وملحق الثانوية العامة في البلدة في الخدمة بعد الانتهاء من إعادة تأهيلهما بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين.
وأوضح مدير تربية درعا وائل الصبح في تصريح لـ سانا أنه ومن خلال التعاون المستمر بين وزارة التربية والمنظمات الإنسانية تم العمل على إعادة تأهيل المدارس المتضررة والخارجة عن الخدمة بسبب الحرب في كل مناطق المحافظة، مشيراً إلى أن وضع المدرسة والملحق في الخدمة سيسهم في تخفيف الأعباء عن التلاميذ وتخفيض الاعتماد على نظام الدوامين.
بدوره رئيس دائرة الأبنية المدرسية المهندس أحمد أبازيد بين أن الأعمال شملت تدعيماً إنشائياً للمباني وإصلاح أرضيات متهالكة والنوافذ والأبواب والدهان والتمديدات الصحية والكهربائية، وإنشاء مدخل ورمبات لذوي الإعاقة وصيانة للباحة الرئيسية، إضافة إلى تركيب منظومة طاقة شمسية كاملة، مشيراً إلى أن عدد الشعب الصفية في ملحق الثانوية يبلغ 6 في حين تتكون المدرسة من 14 غرفة صفية تضم 457 تلميذاً وتلميذة.
رضوان الراضي
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