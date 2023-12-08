استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ 63 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين صباح اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 63 على قطاع غزة براً وبحراً وجواً.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال استهدف منذ ساعات الصباح عدة منازل في دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وقصف الاحتلال بالطيران والمدفعية أحياء ومنازل ومراكز للإيواء في جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، كما قصف عدة منازل في حيي الشجاعية والتفاح شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، فيما لم تستطع سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بسبب تدمير البنية التحتية والشوارع جراء القصف.

واستشهد 17177 فلسطينياً وأصيب نحو 46 ألفاً، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي وسط أوضاع إنسانية كارثية.

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