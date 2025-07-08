برنامج الأغذية العالمي: حصلنا على 7.9 ملايين دولار لمواجهة الجفاف في سوريا

روما-سانا

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه حصل على مدفوعات بقيمة 7.9 ملايين دولار عن وثيقة تأمين ضد الجفاف في سوريا طُورت بالتعاون مع شركات هاودن وهيسكوكس وسويس ري.

وقال ماثيو دوبرويل كبير مستشاري البرنامج لشؤون التمويل والتأمين ضد مخاطر الكوارث والمناخ في تصريح لخدمة ذي إنشورار الإخبارية التابعة لرويترز والمتخصصة في قطاع التأمين: “إن هذه الحالة تحدث مرة واحدة كل 50 عاماً”، موضحاً أن تفعيل الوثيقة استند إلى الظروف في ثلاث مناطق من سوريا، اثنتان منها استوفتا شروط تلقي التعويضات بنسبة 100 بالمئة، فيما بلغت النسبة في المنطقة الثالثة 80 بالمئة”.

وبين دوبرويل أن فكرة تلك الوثيقة جاءت عندما كان برنامج الأغذية العالمي يتطلع إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل البلدان الهشة الواقعة خارج نطاق أربع مجموعات إقليمية للمخاطر.

بدوره اعتبر غاريث ديفيز رئيس قسم الحلول البارامترية في شركة هاودن أن سرعة دفع هذا التعويض تمثل جزءاً أساسياً من إظهار قيمة هذا النوع من التغطية التأمينية.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو حذرت أواخر الشهر الماضي من أن الظروف المناخية القاسية التي شهدها الموسم الزراعي الحالي في سوريا، تعد الأسوأ منذ قرابة 60 عاماً، متوقعة أن يدفع هذا الأمر سوريا إلى الاعتماد على الاستيراد.

وذكرت مساعدة ممثل فاو في سوريا هيا أبو عساف أن “قرابة 2.5 مليون هكتار تقريباً من المساحات المزروعة بالقمح في سوريا تضررت جراء الظروف المناخية السيئة، ما يهدد أكثر من 16 مليون سوري بانعدام الأمن الغذائي”.