إصابة شخص جراء قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته وخرقه للسيادة اللبنانية، حيث قصف مدخل بلدة راشيا الفخار في محافظة النبطية بقذيفة مدفعية، ما أسفر عن إصابة شخص.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: “إن القصف المدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة راشيا الفخار بقذيفة مدفعية تسبب بإصابة شخص بجروح”.

كما تعرضت أطراف بلدتي حولا ومركبا لقصف مدفعي إسرائيلي، وحلقت طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع (ام كي) في أجواء مدينة بعلبك وقرى القضاء.

وشهدت بعلبك تحليقاً لطائرة استطلاع إسرائيلية بعيد منتصف الليل استمر لقرابة الساعتين.

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