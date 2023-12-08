مجلس (الفاو) يؤكد ضرورة الوصول الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

روما-سانا

أكد مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو اليوم ضرورة الوصول الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب الذي يعاني انعدام الأمن الغذائي، معرباً عن القلق حيال الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن المجلس اعتمد خلال جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة ضمن الدورة الـ 174 المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، لأول مرة قراراً بعنوان: الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ركز على ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي واعتبار جميع المدنيين في قطاع غزة في حالة من انعدام الأمن الغذائي، وعبر عن القلق حيال الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد القرار ضرورة الوصول الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع من بينها المياه والأغذية والمستلزمات الطبية والطاقة، وضرورة الامتناع عن استخدام الغذاء والمياه كأسلحة حرب، والتشديد على قرار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين، وأن التهجير القسري لهم يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

وتضمن القرار أيضاً مطالبة منظمة الأغذية والزراعة بأن تواصل ضمن نطاق ولايتها وعملها، تقديم المعونة الإنسانية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، وأن تقوم برصد التداعيات على الأمن الغذائي، والعمل على وضع خطط واستراتيجيات للتصدي لتأثيرات العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم جلسات إحاطة للدول الأعضاء بهذا الخصوص.

يشار إلى أن مجلس المنظمة يعتبر جهازاً تنفيذياً لمؤتمر المنظمة، ويمارس الوظائف التي تتناول الأغذية والزراعة في العالم والقضايا المتعلقة بها والأنشطة الجارية والمقبلة للمنظمة، بما في ذلك برنامج العمل والميزانية، والمسائل الإدارية والإدارة المالية للمنظمة، والمسائل الدستورية.

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