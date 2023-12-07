بوتين ورئيسي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والعدوان الإسرائيلي على غزة

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة موسكو تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله اليوم: إن “روسيا وإيران تتعاونان بشكل نشط في جميع المجالات تقريباً بما فيها الطاقة”، مشيراً إلى أن توقيع الجانبين على وثائق مشتركة من المقرر أن يتم نهاية العام الجاري.

وأوضح بوتين أنه سينتهز فرصة الدعوة التي وجهها له نظيره الإيراني لزيارة طهران.

بدوره أكد الرئيس الإيراني ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أسرع وقت ممكن وضرورة إيجاد حل سريع للقضية الفلسطينية قائلاً: إنه “من المؤسف بشكل خاص أن تصرفات إسرائيل تحظى بدعم أمريكا وكذلك الدول الغربية”.

وأضاف رئيسي: إن ما تعانيه الإنسانية اليوم هو الأحادية والنظام العالمي الظالم ويمكن رؤية تجليات هذه الأحادية والنظام الظالم في غزة وفلسطين اليوم، مبيناً أن ما يحدث في فلسطين هو إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

وقال رئيسي: إنه “من المؤسف أن المنظمات الدولية، تلك المنظمات التي من المفترض أن تحمي حقوق الإنسان فقدت فاعليتها، وهذا يحدث أمام المجتمع الدولي بأسره”.

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