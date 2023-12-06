بوتين: الإمارات شريك تجاري مهم لروسيا

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك لروسيا، مشدداً على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الإنسانية.

ونقل موقع (RT) عن بوتين قوله في محادثات مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي: “إن العلاقات بين روسيا والإمارات وصلت إلى مستوى رفيع وغير مسبوق”، مؤكداً أن “أبو ظبي هي أكبر شريك تجاري لموسكو وتشارك في استثمارات ومشروعات كبرى في قطاعات النفط والغاز”.

وأشاد بوتين بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات في المحافل الدولية ولا سيما في مجلس الأمن الدولي، حيث تساهم بشكل كبير في استقرار الأوضاع حول العالم.

وأشار بوتين إلى أن” البلدين يتعاونان في إطار صيغة “أوبك بلاس”، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما في العام الماضي بنسبة 67.6 بالمئة وازداد التعاون في مجال الاستثمارات والتعاون الصناعي والسياحي”.

وهنأ الرئيس بوتين الإمارات بحصولها على عضوية مجموعة “بريكس”، داعياً الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى حضور قمة بريكس في مدينة قازان المخطط عقدها في أواخر العام المقبل.

بدوره قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إن “التجارة غير النفطية بين البلدين ارتفعت في العام 2022 بنحو 109 بالمئة، حيث تدل هذه القفزة غير المسبوقة على الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين” .

وأشار إلى” تطلع الإمارات إلى مواصلة العمل المشترك وتطوير التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة ومشاريع البنية التحتية والتقنيات المتقدمة”.

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