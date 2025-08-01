وزير الثقافة يطلع على واقع قصر العظم الأثري في دمشق القديمة

دمشق-سانا

أجرى وزير الثقافة محمد ياسين الصالح جولة تفقدية في قصر العظم بدمشق القديمة، اطلع خلالها على أوضاع المبنى الأثري وما يحيط به من مرافق وخدمات.

والتقى الوزير الصالح خلال الجولة التي جرت أمس عدداً من العاملين في هذا الموقع الأثري، واستمع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي يواجهونها، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لملاحظاتهم، وتُدرجها ضمن خططها التنفيذية انطلاقاً من دور الكوادر العاملة ضمن المواقع الأثرية والتراثية في إنجاح عمليات الحفظ والتأهيل التي تُجرى على هذه المواقع.

وتأتي هذه الجولة في إطار سلسلة زيارات تفقدية تقوم بها وزارة الثقافة للمواقع والمتاحف التراثية في مختلف المحافظات، بهدف تأهيل هذه المواقع وإعادة افتتاحها أمام الزوار والباحثين، بما يعزز الهوية الوطنية ويفتح آفاقاً جديدةً للنشاط الثقافي والإبداعي.

يُذكر أن قصر العظم الذي أُنشئ عام 1749 حُوّل إلى متحف للتقاليد الشعبية عام 1954، ويحتضن مجموعة غنية من الحرف اليدوية، والأزياء التراثية السورية، والأثاث الدمشقي، بالإضافة إلى نماذج تجسد حياة المجتمع التقليدي في سوريا، ما يجعله نافذة حية تعكس التراث الثقافي الغني للبلاد.