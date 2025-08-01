دير الزور.. تأمين تغذية طارئة للكهرباء من محطة التيم

دير الزور-سانا

تمكنت كوادر المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في دير الزور من تأمين تغذية طارئة للمناطق التي انقطعت عنها الكهرباء أمس، وذلك من محطة التيم، بعد إصلاحات مستعجلة أجريت لها.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير عام المؤسسة المهندس ياسر العبد الله أن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المحافظة يعود إلى الرياح الشديدة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، والتي تسببت بوقوع أعطال على خط جندر – التيم 230 ك.ف، وهو الخط الرئيسي المغذي للمحافظة.

وأوضح العبد الله أن ورش المؤسسة، بالتعاون مع ورش وحدة العمليات الوسطى تعمل على معالجة الأعطال وإعادة تأهيل الخط بالسرعة الممكنة، رغم صعوبة الظروف الفنية والجوية وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار العبد الله إلى أنه بهدف تامين الكهرباء للمحافظة، قامت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بمحاولة إقلاع محطة توليد التيم لتأمين تغذية طارئة، إلا أن تقادم مجموعات التوليد في المحطة أدى إلى ظهور عدة أعطال فنية تم إصلاحها، وتجري تغذية الأحمال الطارئة، إضافة إلى تشغيل محطة الفرات للمياه لتوفير المياه للأهالي ريثما يتم إصلاح الخط المغذي الرئيسي.