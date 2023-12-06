قوات الاحتلال تهدم منشآت عدة شمال شرق القدس

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منشآت عدة في بلدة حزما، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات، وهدمت منشآت عدة، وأقامت حواجز عند مداخلها، وأعاقت حركة مرور الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وهدمت أجزاء من أحد المنازل.

وهدمت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم منزلا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم ومنزلين ومنشأتين زراعيتين في قرية أم قصة في بادية يطا جنوب الخليل.

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