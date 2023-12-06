SCS-NET
الشريط الإخباري

قوات الاحتلال تهدم منشآت عدة شمال شرق القدس

2023-12-06

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منشآت عدة في بلدة حزما، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات، وهدمت منشآت عدة، وأقامت حواجز عند مداخلها، وأعاقت حركة مرور الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وهدمت أجزاء من أحد المنازل.

وهدمت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم منزلا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم ومنزلين ومنشأتين زراعيتين في قرية أم قصة في بادية يطا جنوب الخليل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

قوات الاحتلال تهدم منزلين فلسطينيين شمال مدينة أريحا

القدس المحتلة-سانا هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين فلسطينيين شمال مدينة أريحا في الضفة الغربية.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved