انخفاض درجات الحرارة في معظم المناطق السورية وفرصة لهطولات مطرية على المناطق الساحلية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق السورية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر على المنطقة الساحلية، ومعتدلاً ليلاً بشكل عام لطيفاً على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة، وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية والشرقية، وتثير الغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً، تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويصبح الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً، مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام.

الجمعة السبت الأحد

دمشق 36/20 37/21 38/22

القنيطرة 27/18 29/18 31/19

درعا 31/21 32/19 33/19

السويداء 28/18 31/18 32/18

حمص 30/24 31/24 31/24

حماة 32/23 34/21 36/22

الحسكة 41/26 40/26 41/28

اللاذقية 31/27 31/27 31/28

طرطوس 31/27 32/27 32/27

حلب 36/25 37/25 38/26

إدلب 32/23 32/22 33/23

دير الزور 42/27 43/27 43/28

الرقة 39/25 38/25 38/27