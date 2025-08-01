وزير الداخلية يلتقي شرطي مرور رفض رشوة ويشكره على موقفه

دمشق-سانا

التقى وزير الداخلية أنس خطاب شرطي المرور يوسف الأحمد الذي رفض تقاضي رشوة، وتوجه له بالشكر على موقفه النبيل.

وقال الوزير خطاب في تدوينة على حسابه بمنصة إكس: التقيت قبل يومين بالأخ الشرطي يوسف الأحمد، وسررت بلقائه لما لمسته منه من حرص كبير على تمثيل المؤسسة التي ينتمي إليها، بل كما عبّر هو: “تمثيل الدولة التي نطمح إليها” وهي دولة تقوم على احترام المواطن وتقديم أفضل خدمة له، أياً كان موقع العمل ومجاله.

وأضاف الوزير خطاب: قدّمت له الشكر على الموقف النبيل الذي قام به، وهو واجب على الجميع بطبيعة الحال، لكنه عكس من خلاله صورة مشرّفة وجديدة عن رجال شرطة المرور بأنهم موجودون لحفظ أمن الطريق وسلامة الناس.

وتابع وزير الداخلية: أتوجه بالشكر لجميع العاملين في إدارات المرور بمختلف المحافظات، ونحثهم على الاستمرار في الالتزام بقواعد العمل والتعليمات الصادرة، كما ندعو أهلنا جميعاً إلى التقيد بقواعد السير والالتزام بالإشارات المرورية حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.