مخبر حديث للتحاليل الهرمونية في مديرية صحة حمص

حمص-سانا

أحدثت مديرية صحة حمص مخبر التحاليل الهرمونية في مخبرها المركزي وزودته بجهاز نوعي للتحاليل الهرمونية والواسمات الورمية وعملت على توسيع وصيانة جميع أقسامه ورفدتها بأحدث الأجهزة بهدف تحسين جودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مدير صحة حمص الدكتور مسلم الأتاسي أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن إعادة هيكلة وصيانة المخبر بشكل كامل تهدف إلى توفير خدمات مخبرية نوعية للمواطنين عبر رفده بتجهيزات حديثة تسهم في تحسين جودة التحاليل المخبرية المجانية، لافتاً إلى توفر غالبية التحاليل الإسعافية بإشراف كادر صحي متميز مؤلف من أطباء تشخيص مخبري ومساعدين فنيين ويتم العمل حالياً لتوفير تحاليل نوعية جديدة.

وأوضحت رئيسة المخابر في مديرية صحة حمص الدكتورة ريما النجار أن المخبر المركزي يضم مخبر الفيروسات ويجري تحاليل فيروسية كالإيدز والتهاب الكبد (بي و سي)، ومخبر الجراثيم ويتم فيه إجراء زروعات المياه وعينات مياه الشرب ضمن المحافظة وزروعات ضمات الكوليرا، ومخبر التحاليل العامة لإجراء التحاليل الحيوية المهمة.

وأضافت النجار: إنه تم إحداث مخبر الهرمونات ورفده بجهاز نوعي ووحيد في حمص لإجراء كافة التحاليل الهرمونية والواسمات الورمية والسرطانية مؤكدة أن خدمات المخبر مجانية للمراجعين ويستقبل مخبر التحاليل العامة من 50 إلى 100 مريض يومياً.

ولفتت المخبرية من مخبر التحاليل العامة غينيا العوض إلى أنه يتم إجراء كافة التحاليل العامة والخضاب والصفيحات وسرعة التثفل ضمن قسم الدمويات في حين يتم إجراء التحاليل الكيميائية والمناعية ضمن قسم الكيمياء كتحاليل السكر والبول والشحوم وخمائر الكبد والكوليسترول.

رشا محرز

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