مراسل سانا: انطلاق أول رحلة للخطوط الجوية السورية من مطار حلب إلى مطار دبي

الإثنين / 7 / 07 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سوريا والعالم
مسؤولة أممية: فرقنا باللاذقية لتقييم الاحتياجات إثر الحرائق ومستعدون للدعم
2025-07-07
بمشاركة وزير الإعلام السوري… انطلاق أعمال منتدى بون الدولي للإعلام
2025-07-07
مباحثات سورية قطرية في مجالات الإدارة المحلية والبيئة
2025-07-07
وزير الطوارئ: لبنان يشارك في إخماد حرائق ريف اللاذقية الشمالي
2025-07-07
الأمم المتحدة تبدي استعدادها لحشد الدعم للحكومة السورية والمتضررين من حرائق اللاذقية
2025-07-06
الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا
2025-07-06
مسؤولة أممية: سوريا تحتاج إلى دعم دولي لمواجهة كارثة الحرائق
2025-07-06
محليات
أعمال الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق منذ بداية العام الجاري
2025-07-07
اللاذقية.. القبض على العقيد المجرم عمار محمد عمار
2025-07-07
بتكلفة مليار ليرة… مد قميص إسفلتي لطريق المجدل -المزرعة بالسويداء
2025-07-07
ثلاثة مراكز تحويل كهربائي جديدة بالسويداء بالخدمة
2025-07-07
وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث مع السفير الأردني بدمشق مجالات التعاون
2025-07-07
وزارة النقل تبدأ بإعادة المفصولين لمشاركتهم بالثورة السورية إلى العمل
2025-07-07
تركيب أربع منظومات طاقة بديلة لمحطات تحلية المياه بالحسكة
2025-07-07
رياضة
المكسيك تتوج بلقب الكأس الذهبية على حساب الولايات المتحدة الأمريكية
2025-07-07
فوز أهلي حلب والكرامة على الوحدة وحطين في البلاي أوف بالدوري الممتاز
2025-07-06
موسيالا يتعرض لإصابة خطيرة في كأس العالم للأندية
2025-07-05
باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية
2025-07-05
منافسات قوية في بطولة النصر السابعة لفروسية قفز الحواجز
2025-07-05
نيوم السعودي يتعاقد مع المدرب الفرنسي غالتييه
2025-07-05
الكرامة يختبر لاعبيه بكرة القدم لجميع الفئات
2025-07-05
اقتصاد
أسعار النفط تتراجع بعد قرار رفع إنتاج “أوبك+” في آب
2025-07-07
غرام الذهب يرتفع 5000 ليرة في السوق السورية
2025-07-07
حاكم مصرف سوريا المركزي: التجارة العالمية باتت مشرعة أمام السوريين
2025-07-06
السورية للحبوب تمدد فترة استلام القمح لثلاثة أيام
2025-07-06
المركزي والاتصالات يوقعان مذكرة لتطوير التقنيات المالية
2025-07-06
التحول الرقمي.. رافعة الإصلاح الإداري والاقتصادي في سوريا
2025-07-06
المعرض التركي الأول لآلات ومستلزمات النسيج يختتم أعماله في مدينة المعارض بدمشق
2025-07-06
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بمشاركة وزير الإعلام السوري… انطلاق أعمال منتدى بون الدولي للإعلام
وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث مع السفير الأردني بدمشق مجالات التعاون
وزير الأوقاف ومحافظ حماة يبحثان التعاون الدعوي والوقفي
لليوم الخامس… فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق ريف اللاذقية الشمالي
وزير الطوارئ: لبنان يشارك في إخماد حرائق ريف اللاذقية الشمالي
فرق الإطفاء تخمد حرائق حراجية بريفي إدلب وحماة
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث: قد نتمكن من السيطرة على الحرائق اليوم وتحتاج عدة أيام للمراقبة والمتابعة
وزير الطوارئ لـ سانا: حماية المدنيين أولوية قصوى أثناء إخماد الحرائق
سوريا وقطر تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
وزير الخارجية يبحث مع سفير سلطنة عمان في سوريا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
مراسل سانا: انطلاق أول رحلة للخطوط الجوية السورية من مطار حلب إلى مطار دبي
2025-07-07
2025-07-07
hadeil
سابق
كيف انعكس قرار إلغاء بيع الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية على الأهالي في طرطوس؟
انظر ايضاً
كيف انعكس قرار إلغاء بيع الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية على الأهالي في طرطوس؟
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved