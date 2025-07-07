أعمال الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق منذ بداية العام الجاري

ريف دمشق-سانا

جهود كبيرة تبذلها الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق من خلال أعمال الصيانة والتركيب لمحطات التحويل ومد شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وإصلاح الأعطال الطارئة وتدريب الكوادر لمتطلبات عمل الفترة القادمة.

محطات تحويل بـ 7 مليارات ليرة سورية

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد مدير عام الشركة المهندس سامر لطوف أنه تم منذ بداية العام الجاري إنجاز محطات تحويل كهرباء فرعية بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليارات ليرة، حيث تم وضع محطة تحويل عربين باستطاعة 30 ميغا لتخدم مناطق غوطة دمشق الشرقية، بالإضافة لوضع مكاتب طوارئ في داريا وقرى الشام ومكتب طوارئ وجباية في معضمية الشام وكوة جباية في دوما بتكلفة 60 مليون ليرة.

كما لفت لطوف إلى أنه تم إبرام عقود لتأمين مستلزمات الصيانة والتأهيل تضمنت أوتاد تأريض بقيمة 65 مليون ليرة، وعقوداً قيد التنفيذ لتأمين صوليات محولات بقيمة 252 مليون ليرة، بالإضافة لإبرام عقود لتأهيل شبكات قسم كهرباء الزبداني بقيمة 149مليون ليرة وتأهيل مراكز كهرباء يابوس الحدودي بقيمة 124 مليون ليرة، بالإضافة لعقود تجهيز مراكز تحويل في قدسيا والغوطة وجرمانا وصحنايا بقيمة 520 مليون ليرة وعقد تأهيل وتوسيع شبكات بقيمة 110 ملايين ليرة.

وأشار لطوف إلى أنه تم مد كابلات وخطوط توتر متوسط ومنخفض بقيمة1.1 مليار ليرة وبطول 6540 متراً لخطوط التوتر المتوسط و3500 متر لخطوط التوتر المنخفض.

كما تم إجراء صيانة لمراكز تحويل بتكلفة 430 مليون ليرة تضمنت صيانة دورية لـ 132مركز تحويل واستبدال 54 قاطعاً منخفضاً معطوباً وتركيب 600 علبة وصل.

إنشاء 5 مراكز تحويل جديدة

وفيما يخص المحولات والشبكات، بين لطوف أنه تم بتكلفة 4.2 مليار ليرة تأهيل و توسيع استطاعة 30 مركز تحويل وإنشاء 5 مراكز جديدة وإصلاح واستبدال 103 مراكز وتحسين الشبكة بتكلفة 550 مليون ليرة تضمنت تأهيل مخارج مياه آبار جديدة يابوس ومضخات الريمة والفنوص ونقل تغذية مراكز تحويل عدد من محطات المياه المعفاة من التقنين، بالإضافة إلى نقل تغذية مراكز تحويل عدد من المشافي الى خطوط معفاة من التقنين.

ضبط مخالفات الاستجرار غير المشروع

وبالنسبة لمعالجة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، أوضح لطوف أن الشركة قامت بتسجيل 550 ضبطاً مخالفاً بقيمة 4 مليارات وتبديل 1682 عداداً وتركيب 1651عداداً جديداً بقيمة 1.86 مليار ليرة سورية.

مشاريع الطاقة البديلة

وفيما يخص مشاريع الطاقة الشمسية، أشار لطوف إلى أنه تم ربط 44 مشروعاً كهروضوئياً بالشبكة باستطاعة 14.8ميغا واط.

وحول خطة عمل الشركة للفترة القادمة، بين لطوف أنه يتم العمل لتأمين كادر لمكاتب الطوارئ والورشات ومحطات التحويل من خلال إعادة العمال الذين تم فصلهم النظام البائد بسبب مشاركتهم بالثورة السورية.

كما يجري التنسيق مع المنظمات الدولية والمجتمع المحلي لتأمين بعض المستلزمات للنهوض بالشبكة والاستفادة من المواد الموجودة كمحولات وقواطع للصيانة وتفعيل نظام سكادا “التحكم والمراقبة عن بعد” لمراقبة عمل المحطات ومخارج توتر 20 كيلو فولط، وإعادة تأهيل الكوادر من خلال اعتماد برامج تدريبية متطورة ترفع من قدرتهم على مواكبة التطور العالمي ووضع خطط لتمويل العمل من النمط التقليدي السائد إلى التحول الرقمي ومواكبة التكنولوجيا المتقدمة.

ويواجه قطاع الكهرباء بمختلف مناطق سوريا تحديات كبيرة جراء جرائم النظام البائد التي سببت انهيار في البنى التحتية، ونقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات، و تدمير ممنهج شمل محطات التحويل وخطوط التوتر العالي وانعدام الصيانات الدورية اللازمة لاستمرار عمل الشبكة.