SCS-NET
الشريط الإخباري

قافلة محروقات تصل إلى بصرى الشام بريف درعا لإدخالها إلى السويداء

2025-08-01

درعا-سانا

وصلت إلى بصرى الشام في ريف درعا اليوم، قافلة محروقات، تضم أربع ناقلات محملة بـ 96 ألف لتر من مادة المازوت، تمهيداً لإدخالها إلى محافظة السويداء.

وذكرت مراسلة سانا في درعا، أن هذه القافلة وصلت بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري، ويتم حالياً العمل على استكمال تجهيزها للدخول إلى محافظة السويداء، بالتنسيق مع المعنيين، بهدف تأمين كميات من المحروقات للمرافق الخدمية والإنسانية في المحافظة.

ويأتي إدخال هذه القافلة ضمن جهود الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمحافظة، وينفي مزاعم المجموعات الخارجة عن القانون بحصار محافظة السويداء من قبل الحكومة السورية.

انظر ايضاً

دخول قافلة محروقات تحمل 120 ألف ليتر إلى محافظة السويداء-فيديو

درعا-سانا دخلت إلى محافظة السويداء اليوم، من خلال ممر بصرى الشام الإنساني في ريف درعا …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved