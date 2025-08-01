قافلة محروقات تصل إلى بصرى الشام بريف درعا لإدخالها إلى السويداء

درعا-سانا

وصلت إلى بصرى الشام في ريف درعا اليوم، قافلة محروقات، تضم أربع ناقلات محملة بـ 96 ألف لتر من مادة المازوت، تمهيداً لإدخالها إلى محافظة السويداء.

وذكرت مراسلة سانا في درعا، أن هذه القافلة وصلت بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري، ويتم حالياً العمل على استكمال تجهيزها للدخول إلى محافظة السويداء، بالتنسيق مع المعنيين، بهدف تأمين كميات من المحروقات للمرافق الخدمية والإنسانية في المحافظة.

ويأتي إدخال هذه القافلة ضمن جهود الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمحافظة، وينفي مزاعم المجموعات الخارجة عن القانون بحصار محافظة السويداء من قبل الحكومة السورية.