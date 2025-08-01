مظاهرة في ساحة الأمويين بدمشق رفضاً للتدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
وزارة الخارجية السورية تعلن تقديم خدمات قنصلية للسوريين المقيمين في ليبيا مجاناً
2025-08-01
وصول أولى رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطار حلب بعد توقف دام 14 عاماً
2025-08-01
الشيباني: هناك رغبة مشتركة بين سوريا وروسيا لإقامة علاقات جديدة
2025-08-01
وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي أبناء الجالية السورية في العاصمة الروسية موسكو
2025-08-01
باراك: تمويل قطر لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي الأذربيجاني خطوةٌ فعّالة نحو الإغاثة والاستقرار
2025-08-01
صندوق قطر للتنمية: دعم الطاقة الكهربائية في سوريا يأتي استكمالاً لجهود دعم الأشقاء السوريين
2025-08-01
الخارجية السورية: اللقاء التاريخي بين بوتين والشيباني أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين سوريا وروسيا
2025-07-31
محليات
تأهيل الآبار الداعمة لعين التنور بحمص لتعويض نقص المياه
2025-08-01
وزير الداخلية يلتقي شرطي مرور رفض رشوة ويشكره على موقفه
2025-08-01
وزارة الخارجية السورية تعلن تقديم خدمات قنصلية للسوريين المقيمين في ليبيا مجاناً
2025-08-01
فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق بموقع حراجي في سهل الغاب
2025-08-01
بناء الرسائل الإعلامية الخاصة بقضايا الطفولة ضمن ورشة عمل تخصصية في إدلب
2025-08-01
انخفاض درجات الحرارة في معظم المناطق السورية وفرصة لهطولات مطرية على المناطق الساحلية
2025-08-01
قافلة محروقات تصل إلى بصرى الشام بريف درعا لإدخالها إلى السويداء- فيديو
2025-08-01
رياضة
مارسيليا الفرنسي يعلن عودة المهاجم أوباميانغ إلى صفوفه
2025-07-31
اتحاد ألعاب القوى يتحضر لإقامة بطولة النخبة في دمشق
2025-07-30
نادي المجد الرياضي… من أقدم الأندية الرياضية بدمشق وأبرزها في تخريج المواهب
2025-07-30
جناح ليفربول الإنكليزي لويس دياز إلى بايرن ميونخ الألماني رسمياً
2025-07-30
خان شيخون يقترب من حسم تأهله للدوري الممتاز
2025-07-30
نجوم الحلقات يضيئون ملاعب حماة… رياضة تُهذب وسلوك يتألق
2025-07-27
منتخب سوريا لكرة السلة للناشئات يواجه نظيره اللبناني غداً ببطولة غرب آسيا
2025-07-27
اقتصاد
صندوق قطر للتنمية: دعم الطاقة الكهربائية في سوريا يأتي استكمالاً لجهود دعم الأشقاء السوريين
2025-08-01
قمة سيلكون للتكنولوجيا والتحول الرقمي تُطلق شرارة المستقبل الرقمي في سوريا
2025-08-01
غرف الزراعة السورية: تشكيل لجنة لتحديد أسعار الفروج الحي من أرض المزرعة
2025-07-31
استقرار أسعار الذهب في السوق السورية
2025-07-31
تجارة عمّان: 92.4 مليون دينار حجم التبادل التجاري مع سوريا خلال 4 أشهر
2025-07-31
افتتاح مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة بعد إعادة تأهيلها وتطوير خدماتها-فيديو
2025-07-31
غرام الذهب ينخفض 5 آلاف ليرة في السوق السورية
2025-07-30
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syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزارة الخارجية السورية تعلن تقديم خدمات قنصلية للسوريين المقيمين في ليبيا مجاناً
قافلة محروقات تصل إلى بصرى الشام بريف درعا لإدخالها إلى السويداء- فيديو
الرقابة والتفتيش والبنك الدولي يبحثان تطبيق مشروع تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة في سوريا
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الشيباني خلال لقائه لافروف بموسكو: سوريا تتطلع إلى إقامة علاقات سليمة مع روسيا.. لافروف: نعول على مشاركة الرئيس الشرع في القمة الروسية العربية بموسكو
مظاهرة في ساحة الأمويين بدمشق رفضاً للتدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية
2025-08-01
ساحة الأمويين
مظاهرة
2025-08-01
nedal
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منطقة وادي بردى في ريف دمشق تستعيد رونقها السياحي
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