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مظاهرة في ساحة الأمويين بدمشق رفضاً للتدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية

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ساحة الأمويين بدمشق تروي قصة نضال.. الأهالي يحتفلون بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية

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