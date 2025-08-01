صندوق قطر للتنمية: دعم الطاقة الكهربائية في سوريا يأتي استكمالاً لجهود دعم الأشقاء السوريين

الدوحة-سانا

أكد صندوق قطر للتنمية أن انطلاق المرحلة الثانية من دعم قطاع الطاقة في سوريا في الثاني من آب الجاري يأتي استكمالًا لجهود دعم الأشقاء السوريين.

وأوضح الصندوق في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا” أمس أنّ المرحلة الثانية تبدأ غداً، وتنفذ بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاواط، بالتعاون مع وزارة الطاقة السورية، ولمدة عام كامل، حيث سيتم تزويد سوريا بإمدادات الكهرباء مروراً بأذربيجان وتركيا وصولاً إلى محطة حلب، التي ستستقبل الإمدادات ليجري توزيعها على المدن والأحياء المختلفة في البلاد.

وبيّن الصندوق أنّ هذا الدعم سيسهم في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء، إضافة إلى تعزيز استدامة الطاقة في المناطق التجارية والخدمية والمصانع.

وذكر الصندوق أنّ المرحلة الأولى من المشروع، التي نُفذت بطاقة استيعابية بلغت 400 ميغاواط، ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار الشبكة الكهربائية ودعم القطاع الصناعي، ورفع عدد ساعات التشغيل في المناطق الحيوية.

وأوضح الصندوق أنه بهذا الدعم يصل إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية إلى أكثر من 760 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز البنية التحتية الحيوية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

وأكد وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير في تصريح سابق أن سوريا ستبدأ اعتباراً من الثاني من آب استقبال 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب عبر الأراضي التركية، ما يؤدي إلى توليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، وهذه الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

وفي الـ12 من الشهر الماضي وقعت سوريا وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا من خلال تركيا، والتعاون والتنسيق في استكشاف النفط.