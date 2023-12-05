القوات الروسية تسقط طائرتين حربيتين و 74 مسيرة للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قضت على 695 جندياً أوكرانياً، وأسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين ومروحية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية:

على محوركوبيانسك…

صد الجيش الروسي 3 هجمات للقوات الأوكرانية وبلغت خسائر العدو نحو 35 جندياً وعربتين قتاليتين مدرعتين ومدفعاً ذاتي الحركة “غفوزديكا”.

وعلى محور كراسني ليمان…

بلغ إجمالي خسائر العدو نحو 55 جندياً.

وعلى محور دونيتسك…

صدت القوات الروسية 4 هجمات وخسر العدو نحو 270 جندياً أوكرانياً وعربتين قتاليتين مدرعتين.

وعلى محور جنوب دونيتسك…

تم القضاء على نحو 245 جندياً فيما تم تدمير 4 عربات قتالية مدرعة و4 سيارات ومدفع هاوتزر “مستا-بي” ومدفع هاوتزر “دي-30”.

وعلى محور زابوروجيه…

بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 50 جندياً وأربع عربات قتالية مدرعة و4 شاحنات صغيرة ومدفع “غياتسينت-بي”.

وعلى محور خيرسون…

خسر العدو نحو 40 جندياً ومدفعاً ذاتي الحركة “بالادين ام 109” ومدفع “ام 777” أمريكي الصنع، ومدفعاً ذاتي الحركة “غفوزديكا”.

وتم ضرب مستودع الأسلحة التابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 124 قرب مدينة خيرسون وإصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 103 مناطق.

وحسب التقرير أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين من طراز “ميغ-29” في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك ونيكولايف ومروحية “مي-8” في خاركوف، كما دمرت 74 مسيرة في مناطق متفرقة وصاروخاً مضاداً للرادارات من طراز “هارم”.

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