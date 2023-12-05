مناورات عسكرية روسية جزائرية في البحر الأبيض المتوسط

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء مناورات بحرية مشتركة روسية جزائرية مشتركة في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الدفاع الروسية: “وصلت فرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش إلى ميناء الجزائر على البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في المناورات البحرية المشتركة مع السفن التابعة للبحرية الجزائرية”.

وأضافت: إن الغرض من التدريبات هو تعزيز التعاون والتفاعل بين القوات البحرية لكلا البلدين، لافتة إلى أنه “سيقود التدريبات مركز عمليات مشتركة تم إنشاؤه خصيصاً، يضم ضباطاً من البحرية الروسية والجزائرية كما تم تشكيل مقر بحري لإدارة المرحلة البحرية”.

وأوضحت أنه خلال الجزء البري من التمرين سيتم إجراء تدريبات على الاتصالات والإحاطات وتبادل الخبرات العملية حول حلقات العمل المشترك وفي البحر ستقوم أطقم السفن بإجراء تدريبات على سلامة الملاحة وعمليات البحث والإنقاذ.

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