اعتماد تعرفة موحدة للنقل العام في درعا

درعا-سانا

في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع النقل العام وضمان العدالة في تسعير أجور الركاب، عمّمت مديرية النقل في محافظة درعا التعرفة الموحدة لأجور النقل على جميع الخطوط، وذلك استناداً إلى معايير مدروسة تراعي المسافة المقطوعة، والحالة الفنية للطرق، وسعر المحروقات.

وأوضح مدير النقل في درعا المهندس مهيب الرفاعي في تصريح لمراسل سانا أن التعرفة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق السائقين ومصلحة المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد تعرفة موحدة لكل وسائط النقل في سوريا، سيتم اعتمادها وتعميمها قريباً.

ودعا الرفاعي المواطنين إلى التعاون في ضبط أي تجاوزات من قبل السائقين، من خلال تقديم شكوى نظامية إلى فرع مؤسسة نقل الركاب في المديرية تتضمن رقم المركبة المخالفة، مؤكداً أن الالتزام بالتعرفة المعتمدة واجب على جميع العاملين في قطاع النقل.

وشدد مدير النقل على أن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى الحجز والإيقاف عن العمل، لافتاً إلى أن الإعلان عن الأجور بات إلزامياً من خلال لصاقات رسمية تم توزيعها على وسائط النقل العامة، تتضمن اسم الخط، مركز الانطلاق، رقم الفانوس، تعرفة الراكب، وكوداً خاصاً لتقديم الشكاوى.

وأشار الرفاعي إلى أن فوضى التسعير التي كانت سائدة في السابق تعود إلى الاعتماد على المازوت من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة، ما أدى إلى تفاوت كبير في الأجور، أما اليوم، فقد تم توحيد سعر المازوت وتوفيره بالكميات المطلوبة، ما استوجب وضع تعرفة جديدة تتناسب مع الواقع الراهن.

وأكد أن مديرية النقل في درعا ماضية في ترسيخ تنظيم إداري يعزز الكفاءة والعدالة بين الراكب والسائق، ضمن رؤية شاملة للنهوض بقطاع النقل العام، تقوم على الشفافية والاستقرار، وترتقي بالخدمة لتكون أكثر انضباطاً وموثوقية، بما يلبّي تطلعات المواطنين ويسهم في بناء بيئة نقل حضارية تواكب متطلبات المرحلة.

وشهد قطاع النقل في درعا تفاوتاً كبيراً في الأجور خلال السنوات الماضية، نتيجة الاعتماد على محروقات خاصة بأسعار مرتفعة، ومع توحيد سعر المازوت وتوفيره، برزت الحاجة إلى ضبط التسعير، وتأتي التعرفة الموحدة ضمن جهود وزارة النقل لتنظيم القطاع وتحقيق العدالة بين السائقين والركاب.