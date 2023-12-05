الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من كارثة إنسانية متزايدة في قطاع غزة نتيجة تزايد سوء الأوضاع في القطاع تزامنا مع العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة رويترز عن ممثل المنظمة في القطاع ريتشارد بيبركورن قوله للصحفيين: إن “الوضع يزداد سوءاً كل ساعة والقصف مكثف في كل مكان بما في ذلك المناطق الجنوبية وخان يونس ورفح”، موضحاً أن “المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة قليلة للغاية ومنظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف النظام الصحي في القطاع”.

وأضاف بيبركورن: “سنشهد نفس النمط الذي حدث في شمال غزة”، موضحاً أنه “بصدد كارثة إنسانية متزايدة”.

بدوره قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة توماس وايت: “رفح لن تتمكن من التكيف مع وضع يتضاعف فيه عدد النازحين إليها إلى المثلين”.

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