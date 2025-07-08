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لليوم السادس على التوالي… فرق الدفاع المدني السوري تواصل عمليات إخماد الحرائق المندلعة في غابات الفرنلق بريف اللاذقية الشمالي

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لليوم الخامس على التوالي… فرق الدفاع المدني تواصل عمليات إخماد الحرائق في جبال وغابات ريف اللاذقية

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