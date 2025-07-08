لليوم السادس على التوالي… فرق الدفاع المدني السوري تواصل عمليات إخماد الحرائق المندلعة في غابات الفرنلق بريف اللاذقية الشمالي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
برنامج الأغذية العالمي: حصلنا على 7.9 ملايين دولار لمواجهة الجفاف في سوريا
2025-07-08
سوريا تشارك في الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم الجمارك في الدول العربية
2025-07-07
الرئيس الشرع يبدأ جولته الخليجية الثانية لتوطيد الاقتصاد والاستثمار
2025-07-07
مباحثات لتطوير التبادل الثقافي والمنح الدراسية بين سوريا واليمن
2025-07-07
السورية للطيران تطلق أولى رحلاتها من مطار حلب إلى مطار دبي
2025-07-07
ورشة عمل سورية إماراتية تبحث تطوير نظام إجازات السوق
2025-07-07
اتحاد البورصات التركية: سندعم إعمار سوريا وتنشيط قطاعها الخاص
2025-07-07
محليات
الوزير الصالح: غرفة العمليات بحالة طوارئ دائمة لمواجهة حرائق ريف اللاذقية
2025-07-08
اعتماد تعرفة موحدة للنقل العام في درعا
2025-07-08
الموارد المائية بحماة تباشر تعزيل قنوات الري في سهل الغاب
2025-07-08
محافظ درعا يستقبل محافظ إربد ويبحث معه التوءمة بين المحافظتين
2025-07-08
مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص تقبض على العميد المجرم رياض حمدو الشحادة
2025-07-08
الدفاع المدني السوري: اتساع رقعة النيران إلى محيط قرية الغسانية بريف اللاذقية
2025-07-08
التنمية الإدارية تنشر أسماء المفصولين تعسفياً من هيئة التخطيط والإحصاء وتدعوهم للعودة
2025-07-07
رياضة
اللاعب السوري محمد الصوفي يحرز لقب بطولة قطر للبلياردو ويتاهل إلى بطولة العالم
2025-07-07
المكسيك تتوج بلقب الكأس الذهبية على حساب الولايات المتحدة الأمريكية
2025-07-07
فوز أهلي حلب والكرامة على الوحدة وحطين في البلاي أوف بالدوري الممتاز
2025-07-06
موسيالا يتعرض لإصابة خطيرة في كأس العالم للأندية
2025-07-05
باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية
2025-07-05
منافسات قوية في بطولة النصر السابعة لفروسية قفز الحواجز
2025-07-05
نيوم السعودي يتعاقد مع المدرب الفرنسي غالتييه
2025-07-05
اقتصاد
غرام الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة في السوق السورية
2025-07-08
تراجع أسعار النفط
2025-07-08
المعرض الدولي للصناعات التجميلية ينطلق غداً في دمشق
2025-07-08
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يعرض في تركيا فرص الاستثمار في سوريا
2025-07-07
وزير الزراعة السوري يبحث مع برنامج الأغذية العالمي دعم القطاع الزراعي
2025-07-07
بمشاركة نحو 100 شركة افتتاح معرض سيربترو 2025 بدمشق
2025-07-07
اتحاد البورصات التركية: سندعم إعمار سوريا وتنشيط قطاعها الخاص
2025-07-07
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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محافظ درعا يستقبل محافظ إربد ويبحث معه التوءمة بين المحافظتين
وزير الطوارئ: طلبنا من الاتحاد الأوروبي المساعدة في إخماد الحرائق
استمرار عمليات تصحيح امتحانات شهادة التعليم الأساسي بحلب
افتتاح مهرجان النادي الصيفي 2025 في دمشق
سوريا تشارك في الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم الجمارك في الدول العربية
الرئيس الشرع يبدأ جولته الخليجية الثانية لتوطيد الاقتصاد والاستثمار
وزيرة الشؤون الاجتماعية: تقديم كل أشكال الدعم للمتضررين من حرائق اللاذقية
وزير العدل لوفد من تجار دمشق: لا قرارات نهائية بشأن التمديد الحكمي للإيجار
بمشاركة وزير الإعلام السوري… انطلاق أعمال منتدى بون الدولي للإعلام
وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث مع السفير الأردني بدمشق مجالات التعاون
لليوم السادس على التوالي… فرق الدفاع المدني السوري تواصل عمليات إخماد الحرائق المندلعة في غابات الفرنلق بريف اللاذقية الشمالي
2025-07-08
إخماد الحرائق
2025-07-08
najwa
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