الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صيفي حار

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى ‌‏3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي ‏الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً ‏حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون معتدلاً ليلاً بشكل عام ولطيفاً في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المنطقة الساحلية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة، تثير الغبار والأتربة في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع في أغلب المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 الى 4 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً نسبياً إلى حار في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية، ويبقى معتدلاً ليلاً بشكل عام، ولطيفاً في المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة ..‏