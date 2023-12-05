رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني يطالب بكسر القيود لإرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني

طهران-سانا

طالب رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند اليوم منظمة الصليب الأحمر الدولي بكسر القيود المفروضة على نقل المساعدات بأنواعها إلى الشعب الفلسطيني.

وأشار كوليوند خلال لقائه جمعا من متطوعي الهلال الأحمر إلى الجرائم المرتكبة والأعمال الشنيعة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في فلسطين،

داعياً “منظمة الصليب الأحمر إلى كسر القيود القائمة على نقل المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني المظلوم”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “هذا الإجراء من واجبات هذه المنظمة، ونطالب بهذا الموضوع بجدية.

ولفت إلى كمية المساعدات الهائلة التي تم جمعها من الشعب الإيراني لمساعدة الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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