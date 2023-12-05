المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات ومواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم تجمعات ومواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة اللبنانية في بيان اليوم: “استهدفنا تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث الطيحات وموقعي زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وبياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة”.

كما استهدفت المقاومة موقع العدو الإسرائيلي في تلة العاصي عند حدود بلدة ميس الجبل، وقصفت بالصواريخ موقعاً له في مرتفعات كفر شوبا المحتلة في جنوب لبنان.

واستهدفت المقاومة أيضا تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع رويسة ‏العاصي بالأسلحة المناسبة، وحققت فيه إصابات مباشرة.

إلى ذلك استهدف العدو الإسرائيلي بالمدفعية محيط بلدتي شيحين والجبين في قضاء صور وأطراف بلدتي محيبيب وطيرحرفا.

ونفذ طيران العدو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف الناقورة وعيتا الشعب وراميا.

وكان العدو الإسرائيلي جدد الليلة الماضية وفجر اليوم قصف القرى والبلدات في جنوب لبنان مستهدفاً الأحياء السكنية فيها.

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