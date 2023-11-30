معرض فني في تربية حمص ضمن حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

حمص-سانا

أقام معهد التربية الفنية بالتعاون مع شعبة الإرشاد النفسي والاجتماعي في تربية حمص معرضاً فنياً، يستمر 5 أيام وذلك في اطار حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتضمن المعرض الذي يقام في مقر معهد التربية الفنية نحو 40 لوحة فنية متنوعة القياسات إلى جانب 14 منحوتة منفذة بالصلصال.

وبينت رئيسة شعبة الإرشاد النفسي والاجتماعي بتربية حمص الدكتورة جمانة خزام في تصريح لمراسلة سانا أن الشعبة تشارك هذا العام بفعاليات عديدة ضمن حملة 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في بعض مدارس المحافظة تتضمن محاضرات توعوية تتعلق بالصحة الإنجابية وبحقوق المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتميز بين الجنسين، وتختتم بفعالية مركزية على مسرح عبد الحميد الزهراوي في العاشر من شهر كانون الأول القادم، منوهة بالأعمال الفنية التي تضمنها المعرض التي تناولت موضوعات تتعلق بحقوق المرأة.

بدورها لفتت مديرة معهد التربية الفنية شيراز العباس إلى أن المعرض نفذ تحت إشراف عدد من المرشدات النفسيات بالمعهد، حيث وجهوا الطلاب في قسم الرسم لإنجاز لوحات فنية تخدم موضوع الحملة، فيما قدم طلاب قسم الموسيقا أغنيتين حول موضوع العنف الموجه ضد المرأة.

هنادي ديوب

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