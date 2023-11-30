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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي

وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 26 من الكوادر الصحية بينهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي في غزة ونطالب جميع الجهات الدولية بالعمل الجاد والفوري من أجل إطلاق سراحهم

2023-11-30

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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي

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