وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 26 من الكوادر الصحية بينهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي في غزة ونطالب جميع الجهات الدولية بالعمل الجاد والفوري من أجل إطلاق سراحهم