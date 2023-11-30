وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 26 من الكوادر الصحية بينهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي في غزة ونطالب جميع الجهات الدولية بالعمل الجاد والفوري من أجل إطلاق سراحهم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات مؤتمر “كوب 28” في دبي لصياغة مستقبل العمل المناخي
2023-11-30
المقداد: الغرب شريك للاحتلال في عدوانه على غزة بمواصلة دعمه وتعطيل دور الأمم المتحدة
2023-11-30
السفير عطية: جرائم الاحتلال في غزة مثال صارخ على ازدواجية المعايير للدول التي حرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن أهدافها
2023-11-29
حفل وداع للسفير الموريتاني بدمشق بمناسبة انتهاء مهامه
2023-11-29
السفير آلا: ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
2023-11-29
روسيان: واشنطن جلبت المآسي للشرق الأوسط
2023-11-29
المهندس عرنوس يترأس وفد سورية بالقمة العالمية للعمل المناخي في الإمارات
2023-11-29
محليات
تنظيم 42 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الحالي
2023-11-30
الحرارة إلى ارتفاع والجو شديد البرودة على المرتفعات الجبلية
2023-11-30
السورية للاتصالات تدعو مشتركي خدماتها لإنشاء حسابات دفع إلكتروني لتسديد فواتيرهم
2023-11-29
الحرارة إلى ارتفاع غداً وتحذير من تشكل الضباب في مناطق عدة
2023-11-29
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الشركات العامة للكهرباء بالمحافظات
2023-11-29
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون استصلاح الأراضي الزراعية
2023-11-29
مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي… أنشطة توعوية لجمعية تنظيم الأسرة بدرعا
2023-11-29
رياضة
ريال مدريد يفوز على نابولي في دوري أبطال أوروبا
2023-11-30
بي إس في آيندهوفن يفوز على إشبيلية في دوري أبطال أوروبا
2023-11-29
غلطة سراي يتعادل مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا
2023-11-29
تعادل شهبا والتل في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-29
الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام غورغان الإيراني ببطولة وصل الدولية لكرة السلة
2023-11-29
مانشستر سيتي يفوز على لايبزيج في دوري الأبطال
2023-11-29
برشلونة يفوز على بورتو ويعبر لثمن نهائي دوري الأبطال
2023-11-29
اقتصاد
زراعة 4200 هكتار بالخضار الشتوية في الحسكة
2023-11-30
ارتفاع أسعار النفط
2023-11-30
الوزير جوخدار يبحث مع السفير الإيراني علاقات التعاون في المجال الصناعي
2023-11-29
معدلات البطالة في روسيا تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
2023-11-29
الطاقة الدولية… 5 دول أنفقت 490 مليار دولار لتحسين كفاءة الطاقة منذ عام 2020
2023-11-29
وول ستريت تفتح على ارتفاع
2023-11-29
مباحثات سورية إيرانية في المركزي لتقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين
2023-11-29
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات مؤتمر “كوب 28” في دبي لصياغة مستقبل العمل المناخي
وحدات الهندسة تفجر عبوتين ناسفتين زرعهما إرهابيون وسط مدينة درعا
تمديد التهدئة المؤقتة في قطاع غزة يوماً واحداً والاحتلال يواصل خروقاته
المقداد: الغرب شريك للاحتلال في عدوانه على غزة بمواصلة دعمه وتعطيل دور الأمم المتحدة
الحرارة إلى ارتفاع والجو شديد البرودة على المرتفعات الجبلية
السفير عطية: جرائم الاحتلال في غزة مثال صارخ على ازدواجية المعايير للدول التي حرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن أهدافها
السفير آلا: ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي
وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 26 من الكوادر الصحية بينهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي في غزة ونطالب جميع الجهات الدولية بالعمل الجاد والفوري من أجل إطلاق سراحهم
2023-11-30
2023-11-30
Rem
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زراعة 4200 هكتار بالخضار الشتوية في الحسكة
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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي
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