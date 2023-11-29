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إصابة أربعة مصورين إخباريين بإطلاق نار جنوب المكسيك

2023-11-29

مكسيكو سيتي-سانا

أعلنت السلطات المكسيكية إصابة أربعة مصورين إخباريين بإطلاق نار في ولاية غيريرو جنوب المكسيك.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مملثي الادعاء بالولاية قولهم اليوم: “إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على المصورين الإخباريين الأربعة في مدينة تشيلبانسينغو بالولاية، ما أسفر عن إصابتهم بجروح”.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء إطلاق النار، فيما باشرت السلطات تحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

ويأتي حادث إطلاق النار بعد أيام فقط من اختطاف ثلاثة صحفيين واحتجازهم لعدة أيام في مدينة تاكسكو بالولاية، وتم إطلاق سراحهم لاحقاً دون توفر معلومات عن دوافع اختطافهم.

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