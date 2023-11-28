استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة واعتقال آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان وأصيب واعتقل آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا وقرية كفر عين في رام الله وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل، كما اعتقلت شاباً.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في طوباس ومخيم الدهيشة في بيت لحم، وأطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 5 شبان فيما

اعتقلت ستة فلسطينيين، واقتحمت مخيم دير عمار غرب رام الله، وحاصرت منزل شهيد فلسطيني وأجبرت عائلته على إخلائه ثم قامت بتفجيره.

واعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينياً خلال اقتحامها بلدتي العيزرية في القدس وبيت فوريك في نابلس.

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