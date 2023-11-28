لإجراء أعمال صيانة… توقف عمل مركز خدمة المواطن بالسويداء لغاية الـ3 من الشهر القادم

السويداء-سانا

أعلن مجلس مدينة السويداء عن توقف العمل بمركز خدمة المواطن اعتباراً من اليوم وحتى الثالث من الشهر القادم، وذلك جراء أعمال الصيانة.

وبين مدير مدينة السويداء ثائر الصالح في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه سيتم خلال فترة التوقف إجراء صيانة بالشبكة الكهربائية وتركيب لوحة وقواطع وتمديد أسلاك لحماية تغذية أجهزة الحواسيب والطابعات والمكيفات وربطها بأنظمة الطاقة الشمسية لتجاوز مشكلات انقطاع التيار الكهربائي.

ولفت الصالح إلى الجهود المبذولة في المركز لتقديم الخدمات المتنوعة، والتي تشمل بيانات السجل المدني المتعلقة “بالزواج والولادة والطلاق والوفاة وإخراج القيد الفردي والعائلي وكذلك خلاصة السجل العدلي ووثائق غير العامل والتصديق القنصلي وعقود الإيجار السكنية وبيانات وضع العقار والرخص الإدارية”.

يذكر أن مركز خدمة المواطن في مبنى مجلس مدينة السويداء تم افتتاحه عام 2016 في إطار تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم واختصار زمن إنجاز المعاملات.

عمر الطويل

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