لاريجاني: مشكلة الكيان الصهيوني لا تحل بالاستعراض السياسي لقادة الغرب

طهران-سانا

انتقد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران علي لاريجاني مواقف دول الغرب حيال الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل.

وقال لاريجاني خلال برنامج تلفزيوني الليلة الماضية بعنوان “بتوقيت فلسطين”: إن الكيان الصهيوني يعاني من أزمة داخلية لا يمكن حلها بالاستعراض السياسي للقادة الغربيين، مشيراً إلى أن وجود هذا الكيان باطل ولا يمكن إصلاحه بالترقيعات وهو يعاني أزمة داخلية يستحيل حلها.

وأضاف لاريجاني: “إن المشكلة لن تحل بمجيء وذهاب رؤساء الدول الغربية، وإذا كان هذا الكيان صحيحاً في الأساس فلا ينبغي أن يحتاج إلى استعراض سياسي من قادة الغرب” .. ” فهذه الاستعراضات والتأييدات المزيفة تدل على أن هذا الكيان يعاني من مشكلة من الأساس”.

ولفت لاريجاني إلى أن الكيان الصهيوني طرد الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه لذا فإن هذا الشعب لا يمكنه أن يتحمل ذلك ويلتزم الصمت، وسيقاوم لاستعادة حقوقه.

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