لاريجاني: إيران سبقت الكثير من الدول في مكافحة فيروس كورونا

طهران-سانا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن إيران سبقت الكثير من دول العالم في مجال مكافحة فيروس كورونا بفضل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والقوات المسلحة.

ونقلت وكالة ارنا عن لاريجاني قوله في كلمة اليوم خلال مراسم بدء المناورات الشاملة للدفاع البيولوجي للحرس الثوري في البلاد لمكافحة فيروس كورونا “إن العديد من الدول الأوروبية المهمة التي تتمتع بامكانيات وصناعات متطورة وتقدم علمي هائل باتت تعاني اليوم من مشاكل كبيرة في مكافحة فيروس كورونا” مبينا أن الولايات المتحدة تعاني من الوضع نفسه إلا أنهم لا يعترفون بذلك.

ونوه لاريجاني بجهود جميع الكوادر الطبية الإيرانية وكذلك القوات المسلحة الذين جندوا كل ما لديهم من قدرات وإمكانيات في سبيل حماية أبناء الشعب الإيراني من فيروس كورونا.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده تسعى للسيطرة على فيروس كورونا من خلال تطبيق إجراءات مشددة تبدأ اليوم وتستمر لمدة أسبوعين معربا عن أمله بقطع سلسلة انتقال العدوى خلال هذه الفترة.